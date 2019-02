Europa League streaming: come seguire le gare di stasera, no roja directa

Tra le competizioni in senso assoluto più entusiasmanti del panorama calcistico internazionale ed europeo non si può non annoverare anche l’Europa League. In campo, infatti, scendono alcune tra le squadre più forti in senso assoluto ed a tal proposito si tratta di una notizia che non lascia indifferenti anche gli appassionati. Le gare di questa competizione, come è noto, vengono trasmesse in esclusiva da Sky Sport.

Gli occhi, per quanto riguarda l’Italia, saranno tutti puntati sull’Inter, di scena alle ore 21.00 a San Siro contro il Rapid Vienna, e sul Napoli, che invece se la vedrà alle 18.55 contro lo Zurigo. Due gare tutta da vivere. Vediamo come sarà possibile seguirle in diretta tv ed in streaming.

Europa League in streaming ed in televisione

Dopo lo spettacolo di ieri offerto dalla Champions, il grande calcio torna di scena questa sera con l’Europa League. Tutte le gare in questione saranno visibili in esclusiva sui canali di Sky Sport, mentre l’unica gara che verrà trasmessa in chiaro è quella tra Inter e Rapid Vienna delle ore 21.00. Insomma, anche questa sera il grande calcio passa anche e soprattutto per la televisione: lo spettacolo si prepara ad entrare nel vivo. Per quanto riguarda lo streaming, i match in questione potranno essere seguiti dall’app di Sky Go in tempo reale.