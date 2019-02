Fausto Brizzi a Verissimo: “E’ stato un anno difficile, questa la mia terapia”

Sono stati certamente momenti duri, quelli trascorsi nell’arco di quest’anno, per il famoso regista, che ha dovuto fare i conti con una questione molto più grande di lui. E’ stato, infatti, accusato di molestie sessuali da parte di più persone, ma alla fine ne è uscito pulito, con le accuse stesse che sono finite in archiviazione. Un vero e proprio sospiro di sollievo per lui, che ora è pronto a tornare sulla scena con un film che sta per uscire dal titolo “Modalità aereo”.

Nel corso di una lunga intervista concessa a Silvia Toffanin, a “Verissimo”, ha svelato alcuni dettagli di questa ultima annata: “È stato un anno complicato, in cui il mio obiettivo era trovare l’umore giusto. Il lavoro, in tal senso, è stato una cura. Bisogna sempre e comunque mantenere l’ironia perché ti salva”.

Fausto Brizzi si racconta a Verissimo

Ha ovviamente raccontato e parlato anche di quelle persone che l’hanno aiutato a venir fuori da questo momento delicato. Queste le sue parole: “La vera terapia di quest’anno è stata circondarmi di persone che mi volessero bene per davvero. Ho ridotto il numero di numeri in rubrica da più di duemila a circa cento. In Italia c’è un malcostume diffuso: se uno viene accusato di una cosa viene data alla cosa in sé una certa rilevanza, se poi la persona viene assolta gliene viene data un’altra”.