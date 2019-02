Federica Nargi, ecco la sorella: stupenda almeno quanto lei

Federica Nargi ha una sorella stupenda almeno quanto lei, si chiama Chiara Nargi, ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Caludia Nargi è la sorella dell’ex velina del programma tv Striscia la Notizia Federica Nargi. A differenza della moglie del calciatore Alessandro Matri, Claudia, per ora, è restata lontana dal mondo dello spettacolo. Ha però un grande seguito sui social, in particolar modo Instagram. Lì la bella Claudia ha ben 124 mila followers che aumentano giorno dopo giorno. Ma chi è Claudia Nargi e cosa fa nella sua vita? Scopriamolo insieme.

Federica Nargi, ecco la sorella Claudia: vita privata, lavoro e curiosità

Claudia Nargi nasce a Roma e, differentemente da sua sorella Federica, ama definirsi una persona molto timida ed introversa. Per questo motivo, nonostante la sua straordinaria bellezza, è sempre stata estranea al mondo dello spettacolo. Claudia è una persona molto sensibile e legata a valori come amore ed amicizia. La sorella di Federica Nargi infatti confessò che nella sua vita ha attraversato periodi di sofferenza e di essersi pentita di due cose. La prima è un tatuaggio fatto a 18 anni e la seconda è essere andata a convivere con quello che ora è il suo ex fidanzato dopo soli due mesi di relazione. La sorella della più conosciuta Federica, nonostante la sua enorme sensibilità e i momenti difficili passati, ora pare aver trovato il suo equilibrio e la sua serenità accanto ad un uomo di cui però non si conosce l’identità. Claudia, a differenza della sorella Federica, fa un lavoro del tutto estraneo al mondo della tv. La Nargi-sorella, infatti, dopo essersi diplomata all’Istituto Turistico, è diventata Project Document Controller per una società di ingegneria romana. Claudia è dunque una donna normalissima. Come raccontato in una intervista, lei si sveglia ogni giorno alle sei del mattino per andare in ufficio e, una volta tornata a casa, si gode la serenità della vita casalinga.