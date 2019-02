Federica Pellegrini, il costume sgambato non copre il tatuaggio: è proprio lì…

E’ stata per anni sulla cresta dell’onda e si è fatta conoscere ed amare per essere forse, nei suoi anni migliori, la migliore atleta italiana in circolazione in senso assoluto. Abbandonata la piscina, anche se solo a livello agonistico, ha saputo riadattarsi a questa nuova realtà diventando, di fatto, una donna dello spettacolo. Adesso, ad esempio, è impegnata in questa esperienza bellissima ad “Italia’s Got Talent”, nei panni del giudice che deve giudicare i talenti che si presentano davanti ai suoi occhi. Tanti i momenti emozionanti per lei durante questa esperienza.

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere a proposito di Federica Pellegrini, ex stella italiana del nuoto ed ora giudice nella nota trasmissione “Italia’s Got Talent”, allora CLICCA QUI!

Per chi, però, come lei è cresciuta immersa nell’acqua è praticamente impossibile rinunciare ad una nuotata di tanto in tanto. Proprio nelle ultime ore ha condiviso con i suoi fan una foto che la ritrae a bordo vasca. Il costume non copre però un tatuaggio, messo sulla coscia in bella vista.

Per guardare in tempo reale i post, le foto e le storie che Federica Pellegrini condivide su Instagram, allora CLICCA QUI!

Federica Pellegrini, il costume non copre il tatuaggio

Nella foto in questione si vede il tatuaggio che la Pellegrini ha sul fianco in bella vista. Si tratta dei cinque anelli delle Olimpiadi. Si tratta di un simbolo molto caro a lei, dal momento che proprio alle Olimpiadi ha toccato l’apice della sua carriera raggiungendo dei risultati davvero mirabolanti. Nel 2008, a Pechino, conquistò infatti il tanto agognato oro olimpico.