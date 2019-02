Fedez incontra Obama in palestra e gli chiede un selfie. La risposta dell’ex presidente degli Stati Uniti sorprende tutti.

Il noto cantante italiano, Fedez, si trova ora a San Francisco per assistere alla presentazione del primo smartphone pieghevole al Mondo prodotto dalla Samsung.

Fedez, tramite le su Instagram Story, ha raccontato che, approfittando del suo tempo libero, è andato ad allenarsi in palestra. Mentre era sul tapis roulant ha notato che al suo fianco c’era Barack Obama.

Il cantante è rimasto incredulo dall’accaduto e così gli ha chiesto un selfie. La risposta dell’ex Presidente degli Stati Uniti è stata secca!

L’ex Presidente americano si è rifiutato di scattare un selfie con Fedez. Il rapper ha raccontato quanto accaduto tramite le sue Instagram Story.

Le parole di Fedez:

“La storia è questa: stamattina mi sono svegliato alle 8, sono andato in palestra e mi sono messo sul tapis roulant. Ho iniziato a correre, poi ho guardato di fianco a me e ho visto Obama che faceva la cyclette. Il mio istinto da italiano non mi ha tradito perché la prima cosa che mi è venuta da fare è stata quella di tirar fuori il telefono e fargli una foto. Invece ho aspettato, ho trattenuto la mia italianità, ho aspettato che si mettesse a fare la panca di fianco a me, che mi guardasse e che mi dicesse ‘hey man, good morning’. A quel punto l’ho guardato e gli ho detto ‘sorry, can I take a picture with you?’, lui mi ha guardato con quel sorriso da presidente americano che ti infonde fiducia, e mi ha detto ‘no’ “.

Il rapper ha poi concluso dicendo:

“Sono venuto qui per vedere il primo telefono pieghevole della Samsung, una cosa che desta un certo stupore. Ma quando la tua giornata iniziata facendo palestra con Obama, come puoi stupirti più di così?”.

Questo giorno, Fedez, sicuro non lo dimenticherà!

