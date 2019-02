Isola Dei Famosi, Corona Magazine rivela: “La moglie di Riccardo Fogli lo tradisce da 4 anni”.

Corona Magazine è il giornale online di Fabrizio Corona che, risulta essere amico intimo del presunto amante di Karim Trentini, moglie di Riccardo Fogli.

Secondo quanto rivelato dall’ex fotografo dei vip, l’amante in questione sarebbe Giampaolo Celli, noto stilista di spose.

Karim è stata recentemente ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo” e a “Domenica Live” da Barbara d’Urso. Durante le interviste, ha manifestato il suo amore verso il marito.

Secondo quanto riportato dal giornale di Fabrizio Corona, le prove del presunto tradimento, starebbero nelle Stories di Instagram postate una settimana fa dalla stessa Karin Trentini. Quest’ultima indossava un abito da sposa dello stilista Gianpaolo Celli. Nella rivista si afferma che quello è stato il giorno in cui si sono conosciuti e in cui è iniziata la loro relazione da amanti. Avrebbero compiuto 4 anni pochi giorni fa ma Giampaolo Celli è stato scoperto dalla moglie.

Karim ha, dunque, pubblicato quegli scatti per ripicca, in quanto Celli, messo alle strette dalla moglie, ha deciso di non tradirla più.

Dopo le voci sui presunti tradimenti di Karin Trentini ai danni del marito Riccardo Fogli, la donna è volata in Honduras per chiarire la sua posizione. “Se esce fuori che ho altri quindici amanti e tu hai un figlio segreto, devi stare sicuro che io me la rido alla grande“, scherza la moglie. “Mi informerò su chi ha messo in giri simili voci”.

“C’è lo zampino di Corona”, dichiara Balestri a Mattino 5

Secondo Marco Balestri c’è lo zampino di Corona in tutta questa vicenda: “Non sto scherzando, penso che Corona abbia montato tutta questa cosa solo perché questo presunto amante ha un atelier di abiti da sposa, quindi c’è lo sponsor, c’è il guadagno, sono sicuro che anche quando lui non fa un reality, trova sempre il mondo per infilarcisi dentro“.

M.M