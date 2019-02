Giordano Mazzocchi, ex fidanzato di Nilufar Addati, ha risposto a chi ha messo in giro la voce che sarà lui il prossimo tronista di Uomini e Donne.

Il pubblico di Uomini e Donne aspetta con ansia nuovi tronisti. Alcuni fan hanno messo in giro la voce che Giordano Mazzocchi sarà il nuovo tronista. Il giovane di Avezzano ha smentito con ironia le voci che girano sul suo conto.

Giordano Mazzocchi sul trono? La risposta dell’ex di Nilufar

Giordano Mazzocchi, l’ex di Nilufar Addati ha postato sul suo profilo Instagram una story in cui smentisce le voci di una sua prossima partecipazione all’interno del programma e lo fa in maniera ironica.

Le parole di Giordano:

“Buongiorno. Comunque non pensavo io facessi il trono. Grazie per avermelo detto, ci vediamo sulla poltrona di casa di nonna alle 14.45. Un bacio a tutti”.

Sono già diversi giorni che Nilufar, ex tronista, e Giordano si sono lasciati. La bellissima giovane napoletana ha spiegato ai fan, curiosi di sapere il motivo della fine della loro storia, che si tratta di incompatibilità caratteriale.

Sebbene avessero già avuto crisi di coppia, in particolar modo all’interno della trasmissione Temptation Island a cui hanno preso parte la scorsa estate, questa volta la fine sembra essere definitiva.

La loro storia d’amore si è conclusa da poco ed è quasi impensabile che Giordano sia già pronto a conoscere nuove ragazze. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo in casa De Filippi ma, per ora, Giordano non sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne.

