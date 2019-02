Una giornalista, Nausica Della Valle, racconta ad una conferenza come è guarita dalla omosessualità, indignazione dal mondo del web, “Ecco perché non sono più lesbica”.

“Ero lesbica poi il Signore mi ha liberato”. Queste le parole pronunciate già nel 2017 da Nausica Della Valle, una giornalista Mediaset. Oggi la donna si ripete ed è pronta a raccontare la sua esperienza il 2 marzo a Biella. In questa occasione, come riporta La Provincia di Biella, è stato organizzato un vero e proprio convegno intitolato “Perché non sono più lesbica”. La giornalista ha spesso raccontato la sua esperienza. Dicendo di essere guarita dall’omosessualità, dopo esser stata ex bulimica, ex anoressica ed ex allergica. Questo ed altro racconterà l’inviata del programma tv Quinta Colonna.

La giornalista Nausica Della Valle: “Ecco perché non sono più lesbica”

Alcuni anni fa Nausica aveva raccontato in tv a Televisione Cristiana in Italia, in una intervista al telepredicatore Chuck Hall, di come era riuscita a liberarsi dall’inganno di Satana. Secondo la giornalista il maligno la avrebbe obbligata ad amare persone del suo stesso sesso per più di 40 anni. Queste le sue parole riportate da Tpi News: “Una mattina ero a casa e dissi al Signore che volevo studiare la parola. Lui mi parlò con voce udibile, mi disse che Lui era maschio e femmina e che aveva creato l’uomo e la donna: tutto ciò che era al di fuori della sua creazione è un inganno della menzogna, Satana. L’omosessualità è un abominio agli occhi di Dio. E purtroppo si parla troppo poco nelle chiese di come sia un abominio. Il Signore mi ha parlato e mi ha liberato all’istante”. Il convegno, in programma il 2 marzo, potrebbe essere però a rischio. Sono tantissime infatti le persone che sui social si sono indignate e opposte fermamente alle parole espresse dalla giornalista Nausica Della Valle.