Il calciatore della Lazio Francesco Acerbi scarica, a distanza, la concorrente de “L’Isola dei Famosi” Ariadna Romero.

Settimana movimentata per Ariadna Romero all’ Isola dei Famosi. La modella cubana, infatti, è stata protagonista di un battibecco con Jeremias Rodriguez, in seguito alla proposta hot dell’argentino, il quale le ha chiesto scherzosamente: “vuoi sc****e?”

Dopo il chiarimento tra i due naufraghi, Ariadna ha dichiarato in lacrime di avere una persona fuori ad aspettarla e che non avrebbe voluto creare malintesi, interpretando male le parole di Jeremias.

Si tratta di Francesco Acerbi, calciatore della Lazio. Tra i due sembra esserci un flirt, ma Acerbi ha recentemente rilasciato un’intervista per il settimanale Spy dove ha confessato: “Ci siamo visti per poco tempo, ma non siamo fidanzati…”

Per tutti gli aggiornamenti sull’isola dei famosi—> clicca qui

Ariadna Romero scaricata in diretta: “Non me lo aspettavo”

Durante la diretta dell’ Isola dei Famosi, la conduttrice Alessia Marcuzzi chiama Ariadna in confessionale. Qui le viene mostrato un filmato in cui si vedono le dichiarazioni del calciatore Francesco Acerbi che sostiene di non essere il suo fidanzato e che la lontananza dalla modella avrebbe potuto peggiorare la situazione.

Ariadna successivamente svela che ha frequentato Acerbi solo per un mese e dichiara: «Prima di partire è stato molto onesto con me, quando gli ho detto che venivo qui lui mi ha detto che non sarebbe stato certo di esserci al mio ritorno e l’ho apprezzato. Io ho voluto fare la mia parte, se poi dall’altra parte non è più così, buono a sapersi».

La modella ha aggiunto che a questo punto apprezza di più un tipo come Francesco, che ha avuto il coraggio di dirle la verità piuttosto che una persona che dice ‘Vai amore, ti aspetto’, e poi nel frattempo la tradisce.

Insomma, Ariadna cerca di essere forte ma la delusione è evidente e una volta tornata in Palapa fatica a trattenere le lacrime e si confida con l’ex calciatore Abdelkader Ghezzal.

Potrebbe interessarti anche –> Riccardo Fogli Isola dei Famosi, la moglie lo raggiunge in Honduras: il confronto

M.M