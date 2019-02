Un duro colpo per Alessia Marcuzzi in quanto gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2019 calano sempre di più. Il programma potrebbe essere a rischio?

Ieri, mercoledì 20 febbraio, la sesta puntata dell’Isola dei Famosi si è scontrata con la partita Atletico Madrid vs Juventus. Chi avrà vinto la gara di ascolti? Tanti i programmi in onda ieri in prima serata. Su Rai 1 il match Atletico Madrid vs Juventus ha tenuto con il fiato sospeso una media di 6.878.000 spettatori pari al 25% di share, riuscendo a vincere la gara di ascolti. Sempre sugli stessi dati si tiene la fiction La porta rossa 2 con Gabriella Pession e Lino Guanciale che ha appassionato una media di 2.584.000 spettatori pari al 10.2% di share. Chi l’ha visto invece guadagna il 9.4% di share riuscendo a tenere l’attenzione dell’affezionato pubblico. Per quanto riguarda le reti Mediaset, L’isola dei famosi è riuscita ad intrattenere una media di 2.601.000 spettatori pari al 14.4% di share. Ultimo in posizione Italia 1 con Il Mistero delle pagine perdute che ha ottenuto solo il 6% di share.

L’Isola dei Famosi, ascolti in calo

Ascolti in calo, dunque, per L’Isola dei famosi che quest’anno sembra non riuscire a decollare. Nonostante le dinamiche create dal gruppo di naufraghi, rispetto alle precedenti edizioni il reality sembra stia perdendo colpi. La storia di Riccardo Fogli e la moglie Karin, la love story tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, sembrano non attirare più di tanto l’attenzione del pubblico. Gli autori della trasmissione sono pronti ad un piano B per salvare le sorti del programma? Forse un cambio di palinsesto potrebbe essere l’ideale. Ieri la concorrenza è stata abbastanza forte. Rai 1 ha vinto, infatti, la gara di ascolti. La partita Juventus – Atletico Madrid ha tenuto incollati al piccolo schermo quasi sette milioni di telespettatori con il 25.5% di share. Riuscirà il reality condotto da Alessia Marcuzzi a risollevarsi e a tornare uno dei programmi di punta delle reti Mediaset?