Chi è Karin Trentini la bella moglie di Riccardo Fogli che proprio ieri abbiamo visto in prima serata al reality L’isola dei Famosi.

Dopo le pesanti accuse sul suo conto Karin Trenitini è sbarcata in Honduras per chiarire la sua posizione con il marito Riccardo Fogli. Il megazine sul gossip di Fabrizio Corana, infatti, in settimana ha lanciato una vera e propria bomba sulla donna attribuendole una relazione extraconiugale con un noto stilista. Nata nel 1979, Karin è sempre stata notata per la sua bellezza che le ha permesso di entrare a far parte del mondo della moda. Iniziato come hobby, dopo aver concluso gli studi universitari, la bella Trentini diventa una modella di professione. Passerella dopo passerella Karin riesce ad entrare a far parte anche del mondo dello spettacolo, dove è riuscita a imporsi come ballerina e attrice di successo. Attualmente si divide tra la famiglia e la sua professione di imprenditrice nel mondo della moda.

Per ulteriori news sui personaggi dello spettacolo più discussi –> clicca qui

Karin Trentini, la storia con Riccardo Fogli

L’ex modella è legata sentimentalmente, ormai da anni, a Riccardo Fogli, ex leader dei Pooh. A soli 16 anni Karin, si è infatuata del noto cantante dopo essere andata ad un suo concerto con i genitori. All’epoca però Fogli era sposato, ma Karin non ha mai abbandonato l’idea di conoscerlo. Anni dopo, durante una cena, quando ormai il matrimonio del cantante era terminato, i due si rincontrano. La scintilla è subito scattata e nel 2010 Fogli ha chiesto la mano della bella Karin. I due hanno sempre vissuto una vita lontano dai riflettori godendosi la loro bambina Michelle. Proprio l’avventura di Riccardo all’Isola dei Famosi, però, ha messo a rischio la stabilità della coppia. Durante la permanenza di Fogli in Honduras, in molti programmi si è parlato del presunto tradimento di Karin che da più di quattro anni sembrerebbe avere una relazione con un famoso stilista. Ieri, durante la sesta puntata dell’Isola dei Famosi, il tutto è stato mostrato al naufrago, il quale però ha dichiarato di essere più che sicuro del suo rapporto con la donna e che nulla può metterlo in discussione.