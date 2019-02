Nadia Toffa a un fan sui social: “A causa della chemio non posso farlo”

Nadia Toffa parla con i fan sui social, poi arriva la confessione: “A causa della chemio non posso farlo”.

Nadia Toffa da tempo oramai sta combattendo contro un brutto male. La Iena però non si è mai data per vinta ed ha sempre affrontato la sua battaglia a testa alta e con il sorriso. La sua professionalità, la voglia di farcela e la sua forza d’animo hanno colpito tutti gli italiani che la seguono ogni giorno e la apprezzano moltissimo. Sui social oramai Nadia è infatti molto seguita. Spesso, attraverso il suo profilo Instagram, posta sue foto ed in allegato racconta le sue giornate. La caratteristica unica di Nadia è che attraverso le sue parole lei coglie sempre il bello di ogni cosa e cerca sempre di trasmettere messaggi positivi a tutti i suoi followers. L’ultimo è di qualche ora fa. La Toffa fotografa la sua tavola imbandita e descrive il suo pranzo insieme alla madre che, però, non ha voluto farsi inquadrare dall’obiettivo della fotocamera. Proprio sotto questa foto Nadia risponde ad un suo fan e rivela una cosa legata proprio alla sua alimentazione.

Nadia Toffa risponde ad un fan su Instagram: “Con la chemio non se ne parla proprio”

Poche ore fa Nadia ha postato sul suo profilo instagram una foto di lei a tavola con un messaggio che descrive il suo pranzo di giornata: “Buongiorno splendori! Qui si mangia presto perché ho una fame da lupo. Cibo semplicissimo: verdure, fette integrali e dunque con carboidrati buoni senza zuccheri, formaggio Feta perché ha poco lattosio, olio extravergine che adoro e tanto amore. Mamma Marghe ha voluto essere tagliata dalla foto perché si vergogna. Tavola semplice ma ricca di tanto amore. Voi cosa mangiate? Buon appetito a tutti. Vi mando un arcobaleno di baci. Buona giornata e a presto”. Un pranzo semplice accompagnato dall’amore della madre che è insieme a Nadia. Il post in poco tempo è stato inondato di like e commenti. Un utente chiede alla Toffa se a pranzo beve il vino. A questa domanda l’inviata e conduttrice de le Iene risponde così: “Mia mamma due dita le beve. Io con le cure non se ne parla proprio”.

