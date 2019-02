Paola Caruso completamente nuda sui social, follower increduli

In molti casi la gravidanza finisce per togliere, per così dire, un po’ di bellezza alle donne ma non sempre è così. E questo certamente il caso della bellissima Paola Caruso. Si tratta, non a caso, di una donna molto seguita sui social anche perché spesso si rende protagonista di post con all’interno foto a dir poco sopra le righe.

Negli ultimi giorni, ad esempio, si è mostrata ai suoi fan come la madre l’ha fatta e con il suo pancione in bella vista. E’, infatti, incinta da quattro mesi circa ma la sua bellezza resta davvero immutata.

Paola Caruso nuda su Instagram

Come detto, nello scatto in questione non ha indumenti addosso e questo basta per far alzare in maniera del tutto inevitabile la temperatura, metaforicamente parlando. ovviamente è un dettaglio non di poco conto il suo pancione. Proprio al feto che ha in grembo ha dedicato il messaggio contenuto in questo post: “Presto mi mancherà il pancione….. Avrò te tra le mie braccia…. e tutta la mia vita avrà un senso” Belle parole per lei, che si prepara a diventare mamma con il giusto entusiasmo ed atteggiamento.