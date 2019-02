Perché i cani leccano i propri padroni?

Un gesto dolce e abituale che i nostri amici a quattro zampe sono abituati a compiere in qualsiasi momento della giornata. Spesso attribuiamo tale gesto all’affetto e alla familiarità che i cani provano nei confronti dei loro padroni. Ma sarà davvero così? A spiegare perché i cani adottano questi atteggiamenti è stata la dottoressa Maria Grazia Calore, medico veterinario esperta in comportamenti animali. La dottoressa spiega che dietro al gesto ci sono diverse motivazioni. Quando il cane lecca i propri cuccioli, ad esempio, sta compiendo delle carezze, oppure il gesto può essere finalizzato alla cura e alla pulizia nei confronti dei piccoli. Questa forma di contatto però può essere realizzata anche al contrario. I cuccioli, infatti, possono leccare le labbra della madre per richiedere attenzioni e soprattutto cibo. Inoltre quando un cane adulto lecca i propri cuccioli elimina da questi un odore forte che potrebbe richiamare i predatori. Quando invece il cane adulto lecca un suo simile, il gesto assume un significato del tutto diverso. Si tratta, infatti, di un modo di comunicare uno stato di deferenza nei confronti di un soggetto ritenuto pericoloso e superiore, è quindi un netto segnale di sottomissione.

In ogni momento del giorno i nostri amici a quattro zampe ci addolciscono con gesti di affetto. Ma cosa spinge il cane a leccare i loro padroni? Oltre all’affetto e alla gioia di un incontro, nel momento in cui il nostro cucciolo ci lecca potrebbe chiederci di prenderci cura di lui in particolar modo dandogli del cibo. Diverso è invece il caso in cui il nostro cane ci lecca mani e piedi sudati. In questo caso i nostri amici cercano semplicemente di capire il nostro stato d’animo attraverso i feromoni che anche noi emettiamo con il sudore. La leccata convoglia i segnali chimici verso l’organo vomero-nasale. Quando invece ad essere leccato non è il padrone ma il veterinario, il cane non sta mostrando affetto, ma sta semplicemente cercando di comunicare col suo medico chiedendogli di non fargli del male.