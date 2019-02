Uomini e Donne, Ivan a pochi giorni dalla scelta si scaglia furiosamente contro una sua corteggiatrice e il nuovo tronista Andrea.

La scelta di Ivan è vicina, ma una sua corteggiatrice la fa infuriare e volano parole pesanti in diretta a Uomini e Donne. Natalia è uscita infatti con Andrea, il nuovo tronista del programma e quando Ivan vede l’esterna tra i due perde la testa. Il tronista di Uomini e Donne infatti è rimasto solo con tre corteggiatrici, Natalia compresa che però al termine della puntata di oggi di Uomini e Donne rimane in studio solo per Andrea.

Ivan contro Natalia: lo scontro furioso a Uomini e Donne

Ivan quando vede l’esterna di Uomini e Donne dichiara: “Non mi aspettavo proprio una cosa del genere, tieni a me o al programma? Mi fai schifo, avevi detto che eri pronta ad uscire con me e poi fai così? Due settimane fa mi hai fatto vedere per parlare e mi hai detto che eri pronta a uscire con me. Mi hai preso in giro, devi prenderti la responsabilità di quello che hai detto. Ivan non lo guardare nemmeno lo hai perso non c’è più, tu hai perso il cuore”. La corteggiatrice cerca di difendersi: “Io volevo parlare con te, mi hai parcheggiato qui per 3 settimane. Non voglio fare la bella statuina, ho provato delle belle sensazioni con Andrea, il nuovo tronista e quindi sono sincera. Io voglio uscire con un amore vero, ci tenevo a te, ma mi sei sceso. Mi hai detto che sono finta e non lo sono, se volevo andare al castello e fare una sceneggiata non mi interessa. Tu non hai le p***e”.

Natalia e il nuovo tronista Andrea: colpo di fulmine?

Gli opinionisti e gli altri tronisti dichiarano: “Devi smetterla di denigrare Ivan, hai preso una cotta per Andrea, basta, chiudi qua il discorso”. Andrea, il nuovo tronista interrompe la discussione e chiede a Natalia di ballare che si getta a capofitto tra le sue braccia e mentre ballano si vede palesemente che la ragazza ha proprio preso una sbandata per il nuovo tronista.

