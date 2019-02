Stasera in Tv, giovedì 21 febbraio: Popolo sovrano. Inizia stasera il nuovo programma di inchiesta di Rai Due. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Stasera, 21 febbraio, andrà in onda la seconda puntata de Popolo Sovrano. Il programma di inchieste, trasmesso in onda al posto di Nemo: nessun escluso, è scritto e condotto da Alessandro Sortino. In ogni puntata, quindi, nel salotto televisivo si discuteranno alcune tematiche importanti per il nostro paese. Accompagnate, ovviamente, da reportage, video esclusivi e dibattiti. Ogni settimana, infatti, verrà affrontato una tematica differente. Che possa riguardare sia la cultura. Ma anche la politica. A rendere, ovviamente, il tutto più suggestivo, la partecipazione di ospiti speciali.

