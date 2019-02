Stefano Sala e Dasha di nuovo insieme? Spunta una prova evidente!

La coppia formata dal modello Stefano e dalla bellissima Dasha pareva essere arrivata al capolinea dopo l’esperienza di lui al Grande Fratello VIP ed al flirt, o presunto tale, con Benedetta Mazza. Tra i due, infatti, si era instaurato un rapporto molto particolare che aveva destato sospetti in molti fan del programma. E si è detto anche che proprio questo legame sia stato una delle cause che hanno portato alla rottura di Stefano con Dasha.

Nelle ultime ore, però, pare ci sia stato un nuovo riavvicinamento tra i due. A destare questi sospetti degli indizi tramite social che avevano fatto drizzare le antenne, come si suol dire, a molti. Adesso, però, è arrivata una notizia che va ben oltre e che non può lasciare indifferenti i fan della coppia.

Stefano Sala e Dasha di nuovo insieme?

Come si apprende dalle stories pubblicate su Instagram da un imprenditore di nome Davide, i due sono stati pizzicati in un noto locale milanese mentre facevano festa insieme e stappavano delle bottiglie. Ovviamente, però, al di là di questo, non ci sono dichiarazioni ufficiali, né tanto meno sono stati immortalati in momenti di affetto o di intimità. In ogni caso, però, è lecito pensare che qualcosa, pian piano, si stia muovendo in maniera importante.