Superenalotto, jackpot a 108,5 milioni: estrazioni in tempo reale

Con le estrazioni di oggi, il Jackpot del Superenalotto è arrivato a quota euro 108.500.000. Certo, ci sono anche le estrazioni del Lotto e 10eLotto, ma è chiaro che tutta l’attenzione sia sul Superenalotto che offre un montepremi altissimo. Questa sera ci saranno le estrazioni a partire dalle ore 20.00 e aggiorneremo i numeri estratti in tempo reale.

Lotto: Estrazioni di giovedì 21 febbraio 2019 in Diretta ore 20:00

BARI 1 15 83 16 60

CAGLIARI 3 31 86 24 63

FIRENZE 66 63 23 77 34

GENOVA 31 11 33 24 28

MILANO 54 58 56 1 10

NAPOLI 22 29 4 26 77

PALERMO 48 80 11 2 28

ROMA 44 62 33 17 74

TORINO 69 28 19 15 17

VENEZIA 32 67 10 17 75

NAZIONALE 66 87 7 1 8

Superenalotto: estrazioni di giovedì 21 febbraio 2019 Diretta

NUMERI VINCENTI: 59 11 43 87 90 16

Numero Jolly: 31

Numero SuperStar: 39

10 e Lotto: estrazioni di giovedì 21 febbraio

1 3 11 15 22 28 29 31 32 44 48 54 58 62 63 66 67 69 80 83

Numero Oro: 1 Doppio Oro: 1 15

Jackpot Superenalotto: quali sono le estrazioni più ricche di sempre

Per quanto possa sembrare alto l’attuale jackpot del Superenalotto, ricordiamo che il più alto di sempre arrivò a quota 177.729.043 € il 30 ottobre 2010. Ecco una tabella con tutti i jackpot più alti di sempre del Superenalotto. Le estrazioni dei numeri vincenti per il Superenalotto, dunque, ha assegnato tutti questi premi:

30 ottobre 2010 – 177.729.043 €

27 ottobre 2016 – 163.538.706 €

22 agosto 2009 – 147.807.299 €

9 febbraio 2010 – 139.022.315 €

17 aprile 2018 – 130.195.242 €

23 ottobre 2008 – 100.756.197 €

19 maggio 2012 – 94.836.378 €

25 febbraio 2017 – 93.720.843 €

1 agosto 2017 – 77.735.412 €

19 maggio 2007 – 71.439.611 €

22 settembre 2011 – 65.038.202 €

16 marzo 2013 – 53.250.222 €

23 giugno 2018 – 51.316.030 €

28 aprile 2011 – 47.432.499 €

2 dicembre 2008 – 45.084.494 €

Superenalotto: statistiche sul numero di vincitori

La tabella sottostante riporta, invece, le statistiche sui fortunati giocatori che riescono a conquistare i premi del Superenalotto. Nei dati riportati è possibile constatare quella che è la media dei vincitori per ogni categoria di premio.

6 0 5 0,03 5 + 1 0 8 0,17 5 0 243 15 4 15 77.222 1.627 3 0 405.979 58.131 2 159.674 819.030 337.611

Cos’è il gioco SuperStar del Superenalotto?

Come detto, questo gioco riesce a regalare diverse soddisfazioni agli scommettitori. E’ un gioco complementare al SuperEnalotto e pertanto può essere giocato esclusivamente insieme all’estrazione principale. E’ molto semplice tentare la fortuna col SuperStar: infatti, è necessario esclusivamente barrare la casella apposita sulla schedina. Così, durante le estrazioni, un numero SuperStar sarà estratto da una macchina separata dopo ogni estrazione principale del SuperEnalotto, per questo motivo il numero SuperStar può essere lo stesso di uno dei numeri del SuperEnalotto. Attenzione, però, perché giocare il numero SuperStar comporta delle spese in più rispetto a quelle previste dalla semplice schedina del Superenalotto. Il SuperStar, infatti, costa 0,50 € per giocata.

Superenalotto, tutte le estrazioni

Estrazione di sabato 16 febbraio: 10 – 17 – 42 – 59 – 61 – 80 Jolly 65 Superstar 64

Estrazione di giovedì 14 febbraio: 4 – 30 – 47 – 76 – 78 – 83 Jolly 53 Superstar 65

Estrazione di martedì 12 febbraio: 14 – 28 – 64 – 69 – 84 – 90 Jolly 27 Superstar 90

