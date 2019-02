Accetto Miracoli, Tiziano Ferro svela il titolo del nuovo album nel giorno del suo 39esimo compleanno.

Tiziano Ferro oggi compie 39 anni e su Instagram ha pubblicato un video che lo ritrae davanti ad una torta piena di candeline mentre i suoi amici gli cantano la classica canzoncina “Tanti auguri a te”. Una volta terminato il momento conviviale con gli amici e soffiate le 39 candeline sulla torta per il compleanno, Tiziano Ferro si è alzato in piedi e ha mostrato a tutti una maglietta con una scritta particolare. Sulla sua t-shirt si legge Accetto Miracoli e sotto una data, 22 novembre 2019. Di cosa si tratta? Semplice del titolo del nuovo album.

Leggi anche: Tiziano Ferro, spunta la foto alle scuole medie: quant’è cambiato!

Tiziano Ferro, Accetto Miracoli: cosa sapere sul nuovo album

Tiziano Ferro ha deciso di svelare proprio oggi, in occasione del suo compleanno, il titolo del nuovo progetto discografico in uscita a novembre. A tutti i fan alcuni mesi fa Tiziano Ferro aveva annunciato l’uscita del nuovo disco, ma aveva nascosto il titolo dietro a delle X. I fan e i giornalisti si erano così messi alla ricerca di tutti gli indizi possibili ed immaginabili per riuscire a capire in anteprima quale fosse il titolo del nuovo album. Alla fine a svelare e a togliere ogni dubbio è intervenuto proprio Tiziano Ferro che oggi, in occasione del trentanovesimo compleanno ha spiegato ai fan che il nuovo album si intitolerà proprio Accetto Miracoli.

Tiziano Ferro Tour 2019, canzoni e anticipazioni su Accetto Miracoli

La data di uscita prevista per il nuovo lavoro discografico di Tiziano Ferro è il 22 novembre, ma come sempre aspettiamo nuove sorprese perché probabilmente nei prossimi mesi e a ridosso dell’estate Tiziano Ferro rilascerà almeno un singolo che andrà ad anticipare le canzoni presenti all’interno del suo nuovo album. Insomma monitoriamo il profilo di Tiziano Ferro perché le novità sono parecchie. Per quanto riguarda poi concerti 2019 di Tiziano Ferro e il tour, ancora le date non sono state rese note, ma molto probabilmente partiranno dopo l’uscita del nuovo album e si presuppone intorno a gennaio 2020. I fan quindi devono aspettare ancora un po’ per vedere live il loro beniamino!

Per conoscere in tempo reale tutto quello che c’è da sapere su Tiziano Ferro e il nuovo disco CLICCA QUI!

(Immagini Instagram)