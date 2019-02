Uomini e Donne, dopo la scelta fatta da Teresa Langella arriva la confessione di Gemma Galani.

Teresa Langella, tronista del torno classico del programma condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne, ha fatto ricadere la sua scelta su Andrea De Corso. Il dispiacere è stato tanto per la tronista napoletana, quando il suo corteggiatore però ha deciso di non presentarsi alla serata finale del castello. Un colpo di scena che ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta. Molti, dopo ciò, hanno pesantemente criticato Andrea per ciò che ha fatto. L’ex corteggiatore, secondo la critica, dopo aver corteggiato per mesi interi Teresa è reo di essersi reso conto troppo tardi di non provare nulla di forte per lei. Le critiche sono state tantissime. Tanto da far intervenire addirittura la stessa Teresa per far placare gli animi.

Uomini e Donne, parla Gemma Galani: la confessione dopo la scelta di Teresa

Durante la puntata al castello della Scelta era presente anche Gemma Galani che ha rincuorato Teresa in alcuni suoi momenti di sconforto. Proprio la stessa Gemma attraverso le Instagram stories ha espresso il suo parere sulla vicenda in un video in cui mostra una foto di Teresa che dorme. A questa foto, la reginetta del trono over ha scritto queste confortanti e allo stesso tempo rammaricate parole: “Avrei voluto potessero esserci solo sogni belli, con il colore dell’amore… Teresa!”. Dunque dai social arriva il messaggio di conforto di Gemma per l’ormai ex tronista Teresa che, proprio sul più bello ha visto il suo corteggiatore Andrea voltargli le spalle. Dopo un percorso di così tanti mesi i fan del programma si aspettavano di certo un finale diverso. Così non è stato e bisognerà farsene una ragione. Come si dice in questi casi, per Teresa, si chiude una porta, si apre un portone.

