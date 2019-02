Uomini e Donne, confronto tra Teresa, Andrea e Antonio: come è andata

Ha sollevato un polverone la scelta presa da Teresa Langella a Uomini e Donne. Non solo perché in molti si aspettavano chhe essa ricadesse su Antonio Moriconi, ma anche per il netto, secco ed anche brutale, per le modalità con cui è avvenuto, rifiuto da parte di Andrea Del Corso. Da quel momento in avanti Andrea e Teresa hanno preferito il silenzio, con lei che addirittura ha reso privati il suo profilo Instagram. L’unico che ha parlato è stato Antonio.

Come raccontato dal portale “Il Vicolo delle News”, è avvenuto tra i tre il confronto. La prima ad entrare è stata Teresa, seguita poi da Antonio. Quando è stato invitato Andrea, la ragazza ha chiesto di andar via. Sarebbe, infatti, per lei troppo duro incontrarlo e tornare di nuovo a casa senza di lui. Così entra Andrea.

Uomini e Donne, duro confronto tra Teresa e Andrea

Una vera e propria furia la bella Teresa, che ad un certo punto non ha più trattenuto la rabbia ed ha fatto irruzione in studio. La ricostruzione dei fatti per Andrea, infatti, vuole che il “no” sia arrivato per incompatibilità caratteriali. Inappuntabile l’obiezione di Teresa, che ha detto di essersi sentita presa in giro e di essere stata illusa in questi mesi. Andrea, poi, ha ribadito il fatto che per lei prova ancora qualcosa. Non gli crede, però, la ragazza, che non si spiega il suo atteggiamento ed il suo non volere nemmeno provare ad iniziare una storia d’amore.