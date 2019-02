Vittorio Cecchi Gori, Vieni da Me, il ricordo del padre e della guerra.

Ospite di Vieni da Me, programma di punta di Caterina Balivo, nella giornata di oggi è Vittorio Cecchi Gori. L’intervista con il pilastro del cinema italiano è incentrata proprio sulla vita di Vittorio che racconta molto di sé.

Vieni da Me, Vittorio Cecchi Gori ricorda la guerra

La famiglia di Vittorio Cecchi Gori, quando lui era piccolo, ha vissuto il dramma della Seconda Guerra Mondiale e il produttore ha raccontato a Caterina Balivo diversi ricordi di quel periodo. “Ricordo mia madre che mi portava in braccio in paese e gli americani mi davano delle caramelle, forse per ingraziarsi mia madre. Poi ricordo anche che i tedeschi ci spararono, mio padre riuscì per un pelo a non farci deportare. Quella pallottola si conficcò nel soffitto è un ricordo che ho, gli ho anche fatto una fotografia. Dopo sono arrivati gli americani nel ’45 e ci hanno liberato”.

Vittorio Cecchi Gori ricorda il padre e Riso Amaro

Parlando poi del padre, altrettanto famoso produttore cinematografico, Cecchi Gori ricorda che il film Riso Amaro fu girato nelle risaie: “Un parente di mia madre lavorava con gli Agnelli. Girarono Riso Amaro nelle risaie dopo che venne chiesto il permesso agli Agnelli a Torino e da allora mio zio raccomandò a mio padre gli Agnelli che in qualche modo gli diedero la loro benedizione”. Proseguendo poi nel racconto della famiglia Cecchi Gori ricorda come si sono incontrati i suoi genitori e della passione per il calcio: “I miei genitori si sono conosciuti allo stadio ad una partita Fiorentina Juventus. Tutta la mia famiglia è sempre stata molto tifosa. Una volta a sette anni andai da solo allo stadio e poi sono diventato presidente delle Fiorentina, chi lo avrebbe mai detto”.

Vittorio Cecchi Gori, premi

Vittorio Cecchi Gori ha vinto tre Oscar con Mediterraneo, Il Postino e La Vita è Bella. “Faccio parte della commissione per gli Oscar insieme ad altri pochi italiani come Benigni, Tornatore, Dante Ferretti, abbiamo votato da poco è una bella emozione”.

