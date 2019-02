La cantante Anna Tatangelo ha da poco pubblicato una foto su Instagram in biancheria trasparente che ha fatto impazzire i suoi follower.

Dopo aver messo da parte il Festival di Sanremo, la cantante è felice del successo del suo ultimo disco e lo dimostra in particolare attraverso il suo profilo social. Infatti all’interno delle sue storie ringrazia per i tanti bei commenti riguardo il suo album, La fortuna sia con me, e ricorda l’inizio del suo tour: il 2 aprile da Roma. Tuttavia, mentre si mostra contenta nelle storie, sul suo profilo decide di condividere con i suoi follower una foto dove la mostra molto rilassata…

Anna Tatangelo, biancheria trasparente: la scollatura è ben in vista

Visualizza questo post su Instagram 💆🏻‍♀️ Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: Feb 21, 2019 at 1:20 PST

Ebbene si, la cantante ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha fatto impazzire i suoi fan. Del resto con questo body scollato e trasparente, è impossibile non apprezzare la sua bellezza che la condivide con i suoi follower sempre in maniera molto elegante. Infatti se si scorre all’interno del suo profilo, non è la prima volta che la cantante “osa” un po’ di più con le foto, sempre apprezzate da tutti coloro che la seguono e che utilizzano commenti come: “L’ottava meraviglia! Favolosa!” “Splendida” c’è chi inoltre chi scherza definendola “illegale” o chi preferisce consigliarle di “fare la brava”. Ma tra i tanti commenti si evidenziamo quelli di diversi follower che da veri detective hanno trovato un tatuaggio in una parte non visibile del corpo. Sicuramente la cantante avrà deciso quel determinato punto per non rendere questo probabile tatuaggio di “dominio pubblico“.

