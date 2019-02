Assumere magnesio tutti i giorni è un toccasana per la nostra salute: questo minerale aiuta a prevenire o a risolvere molti problemi di salute.

Il magnesio è un minerale importantissimo per la salute dell’uomo. È indispensabile per il cuore, per il cervello, per il sistema nervoso e per i muscoli. La carenza di questo minerale è legata a problemi salutari quali dolori muscolari, disturbi nervosi, problemi alle articolazioni.

Assumere magnesio tutti i giorni, i benefici

Il nostro organismo contiene circa 25 grammi di magnesio. Una grossa percentuale è immagazzinata nelle ossa, mentre il resto nei muscoli, nei tessuti molli e nei fluidi corporei.

Il nostro corpo non lo produce in modo naturale: assumiamo il magnesio attraverso la dieta. Un esempio di alimenti ricchi di magnesio sono gli ortaggi, la frutta, i legumi, i semi, i cereali, le patate.

Il magnesio cura l’artite, ovvero l’infiammazione delle articolazioni. Questa patologia consuma la cartilagine che protegge le estremità delle ossa. Il magnesio aiuta a rafforzare le ossa e protegge le articolazioni della cartilagine in modo da far ripristinare la funzione muscolare.

Questo prezioso minerale cura anche i dolori mestruali: calma il sistema nervoso ed allevia i crampi dolorosi che hanno le donne durante il loro periodo rosso. Cura l‘emicrania, il dolore neuropatico, i dolori postoperatori: il magnesio, infatti, può essere usato come analgesico per favorire il rilassamento muscolare prima, durante e dopo un intervento. In questo caso il minerale sarà somministrato per via endovenosa sotto controllo di medici.

Il magnesio può curare anche chi è affetto da fibromialgia, un disturbo caratterizzato da dolore muscolo-scheletrico. Secondo molti studi il minerale permette di alleviare i dolori per chi è affetto da questa sindrome, ovvero stanchezza, problemi di memoria, sonno e cambio d’umore.

Il magnesio, essendo presente in molti alimenti, si può essere assunto come integratore dietetico, consultando prima il tuo medico.

