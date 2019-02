Barbara D’Urso e la sua casa da sogno: proprio tutte la vorrebbero così.

Negli anni ha avuto la capacità di entrare nel cuore degli italiani grazie al suo modo di approcciare alla vita ed alla sua positività. Si tratta, non casualmente, della regina, di fatto, di Canale 5 ed ora diamo la possibilità, metaforicamente, a tutti i nostri lettori di entrare nella sua casa. I dettagli dell’arredo e dei suoi gusti emergono molto spesso dalle sue storie. Barbara D’Urso, infatti, spesso mostra vestiti ed abiti. Sullo sfondo, guardando i dettagli del suo arredamento, si evince che adora particolarmente i colori chiari.

Inoltre, ha adibito un angolo della sua casa a palestra, a dimostrazione del fatto che cura in maniera importante, quasi maniacale, il suo aspetto fisico. Non si arriva per caso, infatti, alla sua età in queste condizioni.

Barbara D’Urso, la sua casa è da urlo

In bagno, inoltre, che non è mai un dettaglio, soprattutto per le donne, ci sono dei decori in ferro battuto non di poco conto. L’atmosfera che si crea ricorda molto quella di una SPA. Ha una passione notevole per i fiori, che si trovano quasi in ogni stanza, e inoltre nasconde un suo lato tenero che si manifesta nella sua camera da letto. Lì, infatti, ha tantissimi peluche, con la cosa che è nota perché non è mai passata inosservata. In fondo, tutta questa tenerezza non può di certo sorprendere. Inoltre, da alcuni scatti da lei condivisi, emerge anche quanto sia imponente e grande come abitazione