Belen Rodriguez ed alcune sue debolezze: ecco perché sta soffrendo

Ultimamente abbiamo visto una Belen Rodriguez molto nervosa. La showgirl viene messa più volte a dura prova nelle ultime ore con degli episodi inaspettati. Parliamo dello screzio col fotografo poco prima di incontrare Chiara Ferragni. Quella caduta che ha rischiato. E poi quel battibecco a distanza con Roberto Cavalli, lo stilista che l’ha attaccata apertamente sui social con un commento molto, ma molto aspro: “Sono finiti i tempi della farfallina”. Beh, insomma, non proprio parole dolci quelle indirizzate alla showgirl argentina.

Ma non è solo questo. No, perché Belen Rodriguez ha delle debolezze. Anche se non sempre le lascia vedere. Ha anche avuto uno screzio con uno dei suoi follower su Instagram. Qualcuno che continuava a prenderla di mira soltanto perché aveva pubblicato un video in cui si accarezzava i capelli e sorrideva. Insomma, qualcuno a cui forse stava antipatica. Oppure, qualcuno che – come ha scritto anche la stessa Belen Rodriguez – aveva soltanto bisogno di attenzioni in quel momento.

Belen Rodriguez e le sue debolezze: perché è così nervosa?

Abbiamo provato a chiederci il motivo per cui Belen è così nervosa ultimamente. Abbiamo provato a ricercarlo nelle vicissitudini in cui si è ritrovata coinvolta negli ultimi giorni e non solo. Scavando anche un po’ in ciò che è successo andando ancora più a ritroso, possiamo cercare di comprendere meglio quali sono i motivi di questa sofferenza. Sì, perché una persona nervosa soffre probabilmente per alcune situazioni.

Beh, non può non venirci in mente lo sfogo di Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi in cui parla di suo padre. “Non è un momento facile”, spiega il ragazzo, visibilmente provato ed in lacrime. Il momento ‘no’ coinvolge un po’ tutti. La famiglia Rodriguez è molto unita, lo vediamo e ce ne accorgiamo ogni giorno. Per cui, possiamo immaginare che sia un periodo difficile un po’ per tutti. Per Jeremias, per Cecilia e pure per Belen Rodriguez.

Di sicuro, inoltre, non possiamo non pensare alla continua pressione a cui viene sottoposta Belen Rodriguez ogni giorno. E parliamo, in questo caso, dei continui attacchi sui social degli haters. Persone che odiano gratuitamente e sembrano invece farlo di mestiere. L’odio è un sentimento negativo e per quanto si possa cercare di mantenere la calma, talvolta è veramente difficile.

Belen Rodriguez, l’amore la consola?

Difficile capirlo. Difficile ipotizzarlo. L’amore non sempre consola, non sempre regala gioie. Spesso è un sentimento ci fa soffrire. Ultimamente, diversi scoop targati Corona Magazine hanno riportato di un riavvicinamento ‘serio’ con Stefano De Martino. Il papà di suo figlio. “Ti aspetto a casa”, quelle foto sul divano, il bacio in aeroporto. Insomma, a quanto pare, del sentimento c’è ancora. Ma forse, neanche loro sanno ancora quale nome dargli. Pertanto, prima di renderlo ufficiale, devono pensarci bene. C’è un bambino meraviglioso di mezzo che merita tutto il rispetto di questo mondo. Mamma e papà faranno sicuramente molta attenzione a questo aspetto prima di fare il minimo passo.

I viaggi in Argentina: il sorriso che viene e va

Anche questo è un aspetto che non potevamo non notare. Belen Rodriguez è bella e sorridente quando è in sudamerica con la sua biondissima amica. Ridono, scherzano, si divertono. Lo si vede nelle storie Instagram, nelle stesse storie in cui quando poi torna in Italia non sorride più. Possiamo, dunque, pensare che forse qui in Italia non si trova più così bene? O che, semplicemente, ha bisogno di starsene ancora un po’ in Argentina? Le amiche, in certe circostanze, sono veramente importanti. E, stando a quanto ci è parso di capire, Milca è una di quelle persone che sembrano essere inviate dal cielo.