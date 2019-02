Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi ospiti entrambe allo stesso evento di moda, arriva il primo incontro tra le due dopo la storia di entrambe con Francesco Monte.

Cosa hanno in comune Giulia Salemi e Cecilia Rodrigez? Sono entrambe bellissime, sono oramai reginette assolute dei social e hanno entrambe un fidanzato che le ama. C’è di più però. Un piccolo dettaglio che agli amanti del gossip non può sfuggir di certo. Cecilia e Giulia in comune hanno anche un certo Francesco Monte. L’ex tronista rappresenta il passato per la bella argentina, mentre per la Salemi è il presente. Cecilia infatti vede nella persona di Francesco Monte il suo ex storico, lasciato poi in diretta televisiva al Grande Fratello Vip per l’attuale fidanzato Ignazio Moser. Monte oggi fa felicemente coppia con la Salemi che ama alla follie e, ironia della sorte, ha conosciuto proprio durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Insomma intrecci degni di una shop opera di successo. C’è altro però: Giulia e Cecilia, prima della questione Monte, erano anche amiche. Dopo ‘l’intreccio amoroso’ però non si sono più viste. Anzi, quando hanno potuto non hanno evitato di tirarsi freccatine a distanza. Oggi però è avvenuto l’incontro ‘forzato’ ad un evento di moda ed ecco cosa è successo.

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi presenti allo stesso evento

Cecilia e Giulia qualche ore fa erano entrambe presenti alla stessa sfilata tenutasi in occasione della Milano fashion week. Sia la bella argentina che l’italo-persiana però non erano accompagnate dai rispettivi fidanzati. Il tutto è stato documentato dalle storie Instagram di Giulia e Cecilia. Le due praticamente nello stesso orario erano nello stesso luogo. Non abbiamo certezze del fatto che le due si siano realmente incrociate o addirittura parlate, ma risulta difficile pensare il contrario. Non abbiamo testimonianze di un incontro reale tra le due, ma una cosa è certa: Giulia e Cecilia erano nello stesso luogo allo stesso momento e le foto lo testimoniano.