Bionda, solare e col fisico slanciato, Claudia Dionigi è una delle due pretendenti che a Uomini e donne si contendono il cuore di Lorenzo Riccardi.

Claudia Dionigi è una protagonista indiscussa di questa stagione di Uomini e donne. Amata dal pubblico soprattutto per la sua spontaneità, Claudia arriva a Uomini e Donne a Novembre 2018 per conquistare il cuore del tronista pugliese Lorenzo Riccardi. Sin dalle prime puntate si è fatta notare per il suo carattere genuino e la sua schiettezza, conquistando in poco tempo non solo Lorenzo ma anche gran parte del pubblico, che la preferisce a Giulia Cavaglia, sua rivale nel programma. Claudia è infatti amatissima sui social, nonostante non abbia mai messo piede nel mondo dello spettacolo prima dell’esperienza a Uomini e donne e molti video delle sue battute, spesso in dialetto romano, diventano virali sul web alla fine di ogni puntata. Conosciamola meglio!

Claudia Dionigi, età, carriera e vita privata

Originaria di Latina, la bella corteggiatrice lavora nell’azienda di famiglia. Dopo il diploma conseguito al Liceo Classico dell’Istituto Dante Alighieri di Roma, Claudia infatti non ha proseguito gli studi ma ha preferito aiutare i genitori al vivaio di cui sono proprietari e, insieme alla famiglia, si occupa anche di arredamento e composizioni da giardino. Non conosciamo l’età precisa in quanto non è presente su nessuno dei suoi profili social. Oltre alla natura e ai viaggi, Claudia sembra amare molto anche gli animali, come si vede dalle numerose foto di cani presenti sul suo Instagram.

Non si sa molto sul passato sentimentale di Claudia, ma sembra che sia stata fidanzata fino alla primavera del 2018 con un ragazzo di nome Francesco Battista, del quale conosciamo il nome grazie ad alcune foto postate su Instagram. Ma da mesi ormai nel cuore di Claudia c’è spazio solo per Lorenzo. Tra alti e bassi, esterne romantiche e litigi, i due sono stati protagonisti di un percorso molto intenso che è arrivato ormai alla fine.

Lorenzo e Claudia, la scelta oggi: anticipazioni

La scelta di Lorenzo è già stata registrata e andrà in onda venerdì 22 febbraio in prima serata su Canale 5, in uno speciale di Uomini e donne. E secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, sembra sia stata proprio Claudia la scelta del tronista. E voi che ne pensate, ci sarà il tanto desiderato lieto fine?