Cristiano Ronaldo, quanto costa il pigiama di Georgina: cifra folle

Il fuoriclasse della Juventus, Cristiano Ronaldo, è senz’altro uno dei calciatore più pagati al mondo. Non solo, infatti, l’ingaggio della squadra della Serie A, ma anche sponsor e quant’altro. Ovviamente, ha la possibilità, quindi, di condurre un tenore di vita davvero elevato. Ma non solo lui, sia chiaro. Anche la sua famiglia, naturalmente, gode di tale privilegio. Ci riferiamo a Georgina Rodriguez, attuale fidanzata del calciatore. La quale, negli ultimi giorni, è stata al centro dei “rumors” del web per una foto pubblicata su Instagram. Nulla di grave, sia chiaro. Soltanto che la modella spagnola si è fotografata con indosso un capo d’abbigliamento davvero costoso.



Georgina Rodriguez ha completamente spaccato a metà i suoi followers. La sua ultima foto, riproposta in alto, ha infatti suscitato un bel po’ di clamore. Da come si può vedere, quindi, la modella spagnola indossa per la notte un pigiama. Ecco. Fin qui tutto normale, diremmo. In realtà, però, gli indumenti che indossa appartengono ad una nota marca d’abbigliamento. E, per questo, la cifra è davvero folle. I pantaloni, infatti, costerebbero circa 1400 euro. Mentre la camicia costerebbe 1300 euro. Per un totale, quindi, di 2700 euro. Una spesa che, parliamoci chiaro, non tutti potrebbero permettersi. Soprattutto con i tempi che corrono. Ed, infatti, è proprio questo che spacca i suoi più accaniti followers a metà. C’è, infatti, chi critica questa scelta. Giudicando inopportuna tale ostentazione della sua ricchezza. Ed, invece, chi è pienamente dalla parte della modella. Voi da che parte state? Secondo voi, Georgina ha fatto bene a mostrare questo pigiama?