Emma Marrone coi capelli neri: ecco cos’ha combinato la cantante

Emma Marrone ha voluto giocare un brutto scherzo ai suoi fan: in una foto si è mostrata con i capelli neri. Sì, è così che è apparsa su Instagram: con due belle ciocche di capelli neri. In tanti si saranno detti: “E dov’è finita la chioma bionda della nostra Emma?”. Beh, in realtà, Emma è ancora bionda. Quei capelli neri erano di qualcun altro e lei voleva soltanto scherzare un po’ con i suoi follower.

Emma Marrone e i capelli neri: altro che cambio look…

Ci siete cascati anche voi? Ma no. Era soltanto un piccolo scherzetto della nostra cantante, Emma Marrone. Infatti, nella storia successiva, ha anche postato una foto con i suoi capelli di sempre con su scritto: “Non si può scherzare un po’”.

Intanto, vederla così da un momento all’altro è un impatto considerevole. Tra l’altro, ha anche voluto prendersi gioco dei fan con il sondaggio: “Ho esagerato?”. Tuttavia, dietro quella ciocca nera si vede ancora un po’ di biondo. I suoi capelli erano raccolti all’indietro.

Ultimamente, Emma è diventata una vera e propria icona di femminilità grazie allo spot che ha girato per Tezenis. Ormai, non si parla più di lei solo come cantante, ma anche come donna che difende le donne su diverse tematiche. Anche lei, come tanti altri personaggi dello spettacolo, si schiera a spada tratta contro la violenza sulle donne: l’ha fatto in più occasioni. Lo spot Tezenis, inoltre, le ha conferito una nuova immagine che, come detto, non è più esclusivamente quella della cantante. Ma qualcosa in più…