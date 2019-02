Emma Marrone in questi ultimi giorni è al centro di una polemica legata ai migranti, un politico sotto un post riguardante la cantante scrive una frase scioccante.

Un consigliere comunale della Lega di Amelia, in provincia di Terni ha commentato un post riguardante Emma Marrone in modo veramente inaspettato. Il suo nome è Massimiliano Galli e, su Facebook sotto il post de Il Giornale in cui si parlava di Emma Marrone a favore dell’apertura dei porti, ha scritto un commento che nessuno si sarebbe mai aspettato da un politico. La frase è di quelle che non si scrivono a cuor leggero. Allo slogan di Emma Marrone ‘aprite i porti’ urlato ad un suo concerto, il leghista ha risposto con un commento su Facebok in questo modo: “Faresti bene ad aprire le tue cosce facendoti pagare per esempio”. Parole volgari e sessiste che hanno immediatamente suscitato lo sdegno di tantissimi utenti sul web e dello stesso partito di cui fa parte il signor Galli, ovvero la Lega che prende una decisione molto importante nei suoi confronti.

Emma Marrone insultata da un politico: la decisione della Lega

Poco fa, in seguito al grave accaduto, arriva la decisione del partito a cui era iscritto il politico Massimiliano Galli. La Lega ha infatti annunciato che il suo iscritto sarà immediatamente espulso. L’onorevole Virginio Caparvi ha poi aggiunto: “Ci dissociamo dal commento sessista espresso dal consigliere comunale Amelia”. Sin da subito dunque sono state avviate le procedure per l’espulsione di Amelia dal partito leghista. Caparvi, che è il segretario regionale umbro, ha poi sottolineato: “Anche il dissenso più forte non può mai scadere in simili commenti. Le affermazioni del consigliere non solo sono inaccettabili, ma assolutamente distanti dallo spirito e dai valori espressi dalla Lega e dunque chiunque utilizzi questo linguaggio non può rappresentare il nostro movimento”.