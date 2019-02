Fatti e rifatti, Striscia la notizia contro Patty Pravo per via dell’eccesso di chirurgia: è “una trasformista”.

Tra le protagoniste più discusse dell’ultimo Festival di Sanremo, c’è sicuramente lei: Patty Pravo. In coppia col giovane rapper Briga, la Pravo, 70 anni, si è presentata sul palco dell’Ariston, con una chioma traboccante di dreadlocks, meglio conosciuti come capelli rasta. Un look unico, soprattutto per un evento importante come il Festival di Sanremo. La cantante, insomma, sa sempre come far parlare di sé. Ma non solo grazie ai suoi look eccentrici. La Pravo è infatti sempre al centro dell’attenzione anche per l’eccessivo ricorso alla chirurgia estetica. E come poteva la cantante non essere una delle vittime di Fatti e Rifatti, la famosa rubrica di Striscia la notizia dedicata proprio alla chirurgia estetica? Non poteva. Nella puntata del tg satirico più famoso della tv, andata in onda ieri sera su Canale 5, è stata proprio la mitica Patty Pravo la protagonista della pungente rubrica Fatti e Rifatti.

Per ulteriori notizie su Patty Pravo, Briga e tutti gli atri protagonisti del Festival di Sanremo CLICCA QUI!

Patty Pravo e l’eccesso di chirurgia: quale parte del viso ha rifatto?

Secondo l’attenta analisi di Striscia, i ritocchini a cui la cantante si è sottoposta sarebbero davvero tanti! “Il viso ha messo in crisi la macchinetta dello scanner!” commentano Ficarra e Picone, attuali conduttori di Striscia, nel servizio. Occhi, labbra e zigomi sono stati sicuramente ritoccati. “Le palpebre sono state amabilmente sollevate e la bella Patty sembra aver ceduto a un “pensiero stupendo“: rifarsi le labbra!” Anche gli zigomi appaiono molto più sporgenti, sicuramente diversi da quelli che aveva nella foto del passato. “Patty è una vera e propria trasformista, si è davvero…trasformata!”, il commento finale degli irriverenti conduttori Ficarra e Picone.

Chi sarà la vittima della prossima rubrica Fatti e rifatti?