L’ex governatore Lombardo, Roberto Formigoni andrà in carcere. L’uomo è stato condannato ieri, 21 febbraio, in via definitiva dalla Cassazione a 5 anni e dieci mesi nell’ambito del processo per il caso Maugeri-San Raffaele. L’ordine di esecuzione della pena è stato firmato dal sostituti procuratore generale di Milano Antonio Lamanna. Formigoni era stato processato per il crac della famosa fondazione Maugeri e San Raffaele. Ora l’ex governatore della Lombardia andrà in carcere.

(Fonte Immagini commons.wikimedia.org)