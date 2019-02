Colpo di scena nel trono Over: anche per Gemma Galgani e Rocco Fredella ci sarà un weekend nel castello prima della scelta.

Durante la registrazione della puntata di Uomini e Donne – trono Over, la conduttrice del programma, Maria De Filippi, ha svelato la sorpresa fatta a Gemma Galgani, ormai protagonista della trasmissione, riguardo la sua futura scelta.

Uomini e Donne trono Over, colpo di scena per Gemma

Alcuni rumors svelano le anticipazioni della puntata del trono over di Uomini e Donne. Pare che la redazione abbia dato la possibilità a Gemma Galgani e Rocco Fredella di recarsi per un weekend in un castello (probabilmente lo stesso in cui Teressa e Lorenzo hanno fatto la loro scelta). Al termine della loro esperienza nel castello, Gemma dovrà fare la sua scelta.

La vera sorpresa però, stando alle anticipazioni del programma, risiede nel fatto che a chiedere il weekend da sogno alla redazione è stato Rocco in persona. Pare che il cavaliere voglia convincere Gemma a passare una notte con lui.

Lo speciale della trasmissione avrà un nome diverso però da quello classico. Si chiamerà “La decisione”. Rocco riuscirà a convincere la sua dama?

I due sono reduci da un tira e molla perenne. Uno dei loro problemi principali è proprio l’intimità: Gemma si è sempre rifiutata di ospitare Rocco a casa sua o di andare a trovarlo a Pavia. Il castello riuscirà a sbloccare la coppia e a far vivere loro l’amore che sognano?

Non sono ancora stati resi noti i dettagli della trasmissione, se andrà in onda in prima serata o durante la classica puntata alle 14:45.

