Giulia De Lellis in bikini su Instagram: lato B in mostra e fan in delirio

Giulia De Lellis è una delle influencer italiani più amati in assoluto. Dopo il suo percorso a Uomini e Donne ed essere stata la scelta e la fidanzata di Andrea D’Amante, oggi la De Lellis ha un suo business importantissimo proprio su Instagram. Qui posta continuamente delle sue foto che la ritraggono in maniera anche molto sensuale. La sua fisicità infatti è straordinaria e da poco la sua collezione Bikini Lovers è andata letteralmente sold out.

Giulia De Lellis Instagram, bikini mozzafiato

Proprio a tal proposito, con una foto postata che ritrae il suo lato B da sogno per i fan, la De Lellis ha annunciato che verranno prodotti alcuni bikini in più proprio per andare incontro a tutte le esigenze delle sue fan. I pezzi ovviamente sono limitati e quindi la De Lellis augura anche buono shopping a tutte le sue amiche. Certo è che i fan, quello che hanno notato maggiormente è il suo lato B e i commenti allo scatto su Instagram sono piuttosto espliciti. “Sei bellissima. Meravigliosa. Non hai il permesso per mettere queste foto così belle. Bella è dire poco. Ci fai perdere la testa. Sei da urlo Giulia”… Insomma, Giulia De Lellis in bikini non è roba da poco!

Giulia De Lellis e Irama a Sanremo 2019

Giulia De Lellis intanto, anche se ha informato i fan che in queste ore è ammalata ed è a casa a riposarsi con l’influenza, sta comunque per raggiungere il suo compagno Irama che gareggerà a Sanremo 2019, al festival per la 69esima edizione della kermesse. I due erano già arrivati insieme nella città dei fiori per trascorrere qualche ora e durante le prove di lui e adesso la De Lellis è tornata a casa, ma sicuramente per l’esordio del suo fidanzato la vedremo nelle prime file del teatro Ariston di Sanremo.