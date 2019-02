Lorenzo Riccardi scelta Giulia Cavaglia o Claudia Dionigi: sui social gestiti da fan di Uomini e Donne spunta una foto sospetta.

Giulia Cavaglia è la scelta di Lorenzo? Non si sa ancora, sicuramente lei è una delle due ragazze è arrivata alla scelta finale di Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e Donne del Trono Classico. Insieme a lei Claudia Dionigi altra corteggiatrice di Lorenzo che, nella puntata domani sera venerdì 22 febbraio 2019, scopriremo se sarà la scelta oppure no. I social delle ragazze sono attivi, con moderazione, ma non ci sono particolari novità.

Lorenzo e Giulia Instagram: lafoto e l’abito nero

Un profilo di fan di Giulia Cavaglia però ha da poco pubblicato su Instagram qualche giorno fa una foto che la ritrae con un abito lungo, una tuta sembra, nera aderente con pantalone a zampa e sopra quello che sembra un piccolo bolerino traforato con delle perle o degli strass sul davanti. I fan di Giulia che gestiscono questa foto l’hanno pubblicata accompagnandola solo con un cuore e in molti ci sono chiesti se questa foto non ritragga la corteggiatrice di Lorenzo, con l’abito scelto da Giulia proprio per la scelta di Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. ovviamente né Giulia, né i gestori della pagina ha risposto ai commenti accanto a questa foto e i fan si sono un po’ scatenati. In molti vorrebbero Giulia sul trono e quindi sperano che non sia la scelta o che dica di no a Lorenzo.

Anticipazioni scelta Lorenzo Uomini e Donne

Intanto le anticipazioni sulla scelta di Lorenzo Riccardi sono tantissime. I fan infatti non sono riusciti a scoprire nulla, ma sui social circola voce che la scelta del tronista di Uomini e Donne. Lorenzo Riccardi, sia Claudia e che invece Giulia finisca sul trono. Sarebbe una scelta piuttosto azzardata per Maria De Filippi visto che la ragazza, almeno in un primo momento, non si era distinta per onestà e sembrava anche che avessi una relazione fuori ancora aperta con il fidanzato. Vedremo se la redazione di Maria De Filippi vorrà rischiare oppure no.

