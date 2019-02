Scelta Lorenzo Riccardi Uomini e Donne: il messaggio su Instagram per un profilo di riserva.

“Allora Ciao ragazzi ciao ragazzi, Qua è il cobra che vi parla. Ci vediamo venerdì 22 febbraio alla mia scelta. Io sto già andando. Mi raccomando volevo anche dirvi che ho creato la mia pagina di riserva Lorenzo_riccardi17riserva”. Questa è l’ultima storia di Lorenzo Riccardi prima della scelta tra Giulia e Claudia. Ma a cosa serve una pagina Instagram di riserva a Lorenzo Riccardi?

Profilo Instagram Lorenzo Riccardi: ho quello di riserva

Probabilmente il tronista ha pensato che stasera, per via della scelta in prima serata, ci potesse essere una sorta di vero e proprio boom di richieste di amicizie e nuovi follow al punto tale da aver bisogno di un nuovo profilo. Questa sera infatti andrà in onda in Prime Time la scelta ufficiale del tronista Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne. Il ragazzo si presenterà in villa con Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia e ancora non si sa chi tra le due sarà la sua scelta.

Anticipazioni scelta Lorenzo Riccardi Uomini e Donne

Le anticipazioni sulla scelta di Lorenzo puntano sulla romana Claudia. Altri siti di riferimento sul gossip e esperti di anticipazioni vedono invece Lorenzo e Giulia usciti insieme dal programma come una coppia. I rumors quindi sono tantissimi, ma gli unici a sapere la verità sono proprio i diretti interessati e gli invitati alla festa. Questa sera infatti dopo aver visto il percorso in villa di Lorenzo Riccardi, Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia, vedremo anche cosa succederà alla festa di fidanzamento organizzata per Lorenzo da Valeria Marini alla quale prenderanno parte diverse personalità legate al mondo di Maria De Filippi e ovviamente gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. La ragazza prescelta da Lorenzo se accetterà di uscire con lui dovrà presentarsi al castello. Se non si presenterà, come è successo ad Andrea Dal Corso e Teresa Langella vorrà dire che la sua risposta è no.

