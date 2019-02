Anticipazioni Scelta Lorenzo Riccardi Uomini e Donne: le immagini della scelta tra Claudia e Giulia.

La scelta di Lorenzo a Uomini e Donne Giulia Cavaglià è praticamente arrivata. Mancano poche ore al momento in cui i fan del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi scopriranno chi sarà la scelta di Lorenzo. Il tronista ha trascorso del tempo in villa e poi, dopo questi due giorni con Claudia e Giulia, ha deciso chi sarà la sua scelta.

Leggi anche: Lorenzo, la scelta e il messaggio su Instagram: “Ecco il profilo di riserva”

Lorenzo scelta Uomini e Donne, Giulia o Claudia?

A comunicarlo alle ragazze sarà proprio il tronista, una volta trasferitosi al castello doveValeria Marini ha organizzato per lui una festa di fidanzamento veramente stellare. Un ricevimento con tantissimi ospiti speciali provenienti tutti dal mondo di Uomini e Donne e di Maria De Filippi. Ovviamente non potranno mancare anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che terranno compagnia al giovane tronista in attesa della sua scelta. Infatti se Giulia o Claudia saranno la scelta Lorenzo lui glielo comunicherà, ma poi l’ultima parola starà a loro. La corteggiatrice prescelta infatti dovrà decidere se presentarsi oppure no al castello ed essere quindi un sì.

Scelta Lorenzo Uomini e Donne: anticipazioni

Sul web Le indiscrezioni le anticipazioni sulla scelta di Lorenzo a Uomini e Donne sono tantissime, ma non si sa ancora nulla di certo. La scelta di Lorenzo su Witty TV è stata annunciata grazie a dei video che mostrano dei piccoli spezzoni di ciò che succederà all’interno della villa essenzialmente tra lui Claudia Dionigi. Da quello che abbiamo potuto vedere non mancheranno momenti di tenerezza ed altri di tensione sia con Claudia che con Giulia, quindi tutto è ancora nelle mani di Lorenzo e delle due corteggiatrici. L’appuntamento è ovviamente per questa sera alle 21-15 su Canale Cinque con La Scelta, Speciale Uomini e Donne per Lorenzo Riccardi al Castello. Chi è la vostra preferita?

Per ulteriori news su Uomini e Donne e la scelta di Lorenzo–> CLICCA QUI

Lorenzo Riccardi le immagini della scelta

Intanto ecco tutte le foto più curiose e le immagini relative alle anticipazioni sulla scleta di Lorenzo: