Miley Cyrus scandalo social: scatto vietato ai minori pubblicato sul suo profilo Instagram.

Basta poco a Miley Cyrus per far parlare di sé. L’attrice e cantante statunitense ha ormai abituato i suoi followers a scatti provocanti, riempiendo i suoi profili social di foto “vedo- non vedo”. Nata a Nashville e con padre cantante a attore, Billy Ray Cyrus, Miley ha conosciuto molto presto il mondo dello spettacolo. A soli 12 anni inizia infatti la sua avventura disneyana con la serie tv per ragazzi Hannah Montana. La serie andrà avanti per quattro stagioni: per la Cyrus il successo diventa planetario. Ma appesi al chiodo i panni della dolce Hannah, Miley si trasforma da ragazzina innocente ad artista ribelle, con una grande passione: quella di provocare. Lo fa durante i suoi concerti, con balletti spinti, abiti succinti, frasi spesso fuori luogo. Ma lo fa anche e soprattutto attraverso le foto mai banali che pubblica sui suoi seguitissimi profili social.

Per conoscere tutte le curiosità e le ultime novità di gossip su Miley Cyrus e altre star internazionali CLICCA QUI!

Miley Cyrus, la foto che ha fatto impazzire i fans

Nello scatto in questione, l’ex reginetta della Disney appare in topless, indossando soltanto una maglia in rete metallica, che lascia ben poco spazio alla fantasia. Come sempre, quando si tratta della Cyrus, la foto ha fatto il pieno di like e commenti, scatenando un vero e proprio delirio tra i suoi affezionati followers.

Ma il profilo Instagram della bella Miley in questo mese è stato molto cliccato anche per un altro motivo. Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno infatti festeggiato quest’anno il loro primo San Valentino da marito e moglie. e per l’occasione, la cantante ha voluto riempire il suo Instagram di scatti rubati durante il giorno del loro matrimonio. I due si sono sposati lo scorso 23 dicembre con una cerimonia blindatissima celebrata in casa e accessibile solo a parenti e amici intimi. Non ci riesce difficile immaginare che il party è stato assolutamente informale e divertente. Non il classico matrimonio. E nelle foto pubblicate dalla Cyrus, i due sposi vengono ritratti sempre vicini, ma mai in posa! Sono foto spontanee e sopra le righe, degne della bella e ribelle Miley.

Leggi anche —-> Miley Cirus e Liam Hemsworth, hanno fatto tutto in gran segreto: fan al settimo cielo

Vediamo lo scatto che ha mandato in tilt i followers!