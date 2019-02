Una foto su instagram che ritrae Nadia Toffa travestita ai tempi dell’università fa impazzire i fan che la inondano di like e commenti.

La Iena conduttrice del programma delle Iene stupisce ancora una volta i suoi follower con uno dei suoi simpatici post. Sappiamo benissimo da tempo che Nadia Toffa sta combattendo contro un brutto male, fu lei stessa a dichiararlo in una delle puntate in prima serata del programma di approfondimento di inchieste. La bella conduttrice però ha sempre dimostrato di avere una grande forza, non si è infatti mai data per vinta ed ha sempre affrontato la sua battaglia a testa alta e con il sorriso. Ancora una volta quindi i suoi seguaci sono rimasti sorpresi dopo che la Iena ha pubblicato una foto un po’ insolita dedicata all’arrivo del Carnevale.

Nadia Toffa travestita per Carnevale: fan allibiti, è irriconoscibile

La Toffa ha condiviso con i suoi fan una foto che la ritrae travestita con delle accattivanti piume rosse. La foto, aggiunge la Iena nella didascalia, risale ai tempi di quando era una studentessa e frequentava l’università a Bologna. Dopo poco la foto è stata inondata di like e commenti. I suoi seguaci accolgono calorosamente le domande poste dalla conduttrice rispondendo animatamente e consigliandole eventuali travestimenti per il Carnevale di quest’anno. Principalmente però si soffermano sul commentare la bellezza e la simpatia trasmessa anche attraverso un semplice post. Molti sono i commenti infatti dopo la definiscono “stupenda” “bellissima” ma soprattutto una grande “guerriera“.

