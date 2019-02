Pancia piatta: i consigli e i trucchi per ottenerla senza fare esercizi massacranti.

Ammettiamolo: avere la pancia piatta è il sogno di ognuno di noi. La nemica numero uno dei vestiti aderenti e dei jeans a vita bassa è proprio lei, la ciccetta in eccesso che si deposita sul ventre. Per ottenere una pancia piatta, però, si deve spesso ricorrere non solo a diete drastiche, ma anche a estenuanti esercizi fisici. Esistono però alcuni semplici trucchetti che, senza troppi sforzi, potrebbero regalarci il ventre tonico e piatto che tanto desideriamo. Scopriamo insieme quali sono!

Pancia piatta: la dieta consigliata e qualche utile trucchetto

Sembra strano ma il primo consiglio è forse quello che sembra il più semplice: rilassarsi! L’ormone dello stress ha infatti effetti molto negativi su tutto il nostro corpo e in particolare sul sistema digestivo. Inoltre camminare in posizione eretta non solo vi aiuterà a sembrare più magri, ma farà lavorare la vostra schiena, tenendo i muscoli in tensione.

Ma passiamo a quella che ha un ruolo chiave per il benessere e la tonicità della nostra pancia: l’alimentazione. Una dieta a base di fibre è l’ideale, soprattutto per regolare l’attività intestinale e quindi sgonfiare il ventre. Un’altra cattiva abitudine che mette a dura prova il nostro sistema digestivo è la masticazione veloce. E’ consigliabile quindi masticare quanto più lentamente possiamo durante i pasti. E le bevande? Bere tanta acqua, anche attraverso tisane sgonfianti, è il consiglio principale. Da evitare invece bibite gassate e chewing-gum: è un’accortezza che vi permetterà di eliminare a quantità di aria ingerita durante la masticazione. L’ultimo dolce consiglio: concedetevi un pezzetto di cioccolato fondente di tanto in tanto. Vi aiuterà a velocizzare il metabolismo.