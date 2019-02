Poche ore fa la bella Rosa Perrotta ha postato una foto Instagram scatenando le critiche di gran parte dei suoi follower.

Ormai non si fa che parlare di lei: Rosa Perrotta. Dalla sua partecipazione a Uomini e Donne la bella tronista è sempre stata una delle protagoniste indiscusse del gossip italiano. Dopo l’esperienza nel programma di Maria de Filippi, da cui Rosa è uscita innamoratissima di Pietro Tartaglione , la ragazza si è subito catapultata in una nuova avventura televisive. L’anno scorso, infatti, Rosa è stata una delle naufraghe più amate del reality L’isola dei Famosi, in cui ha dato conferma del suo carattere forte e determinato. All’uscita del reality Rosa è stata accolta in studio dal suo amato Pietro, che, proprio sotto gli occhi di milioni di telespettatori, le ha chiesto la mano in diretta tv. A pochi mesi dal matrimonio Rosa ha annunciato di essere in dolce attesa, rendendo felici milioni di fans. Con la gravidanza l’ex tronista non ha assolutamente perso la sua perfetta forma fisica, come dimostrano la splendide foto che giorno per giorno pubblica sul suo profilo Instagram. Poche ore fa, però, Rosa ha postato una nuova foto che ha scatenato le critiche di molti utenti. Nella foto Rosa indossa un vestito abbastanza attillato che non lascia spazio all’immaginazione.

Rosa Perrotta, l’attacco dei followers

Molti followers di Rosa non hanno per niente apprezzato la foto della bella campana. Nella foto si nota particolarmente il capezzolo, dato che il vestito è abbastanza attillato ed è evidente che Rosa non indossi il reggiseno. Per molti la foto è stata una vera e proprio caduta di stile. Gli utenti del web, però, non si sono limitati solo a questo, oltre a considerare la foto “squallida”, in molti hanno accusato Rosa di voler mettere fin troppo in evidenza la sua gravidanza, semplicemente perché nella foto la ragazza aveva la mano poggiata sul pancione. Alcuni hanno, infatti, visto il gesto come un modo per enfatizzare ed esagerare sul suo stato d’attesa. Rosa, che non è nuova a questi tipi di attacchi sembra anche stavolta aver reagito nel modo giusto, rispondendo a tono ed ironizzando sui commenti di cattivo gusto che ha ricevuto.