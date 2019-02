Sabrina Ferilli, termina l’incubo stalking per l’attrice romana che era perseguitata da un uomo da cinque anni.

Sabrina Ferilli da cinque anni stava vivendo un vero e proprio incubo. Quello che inizialmente sembrava soltanto un suo accanito fan, si è rivelato poi essere una presenza ambigua e insistente nella vita dell’attrice. Sabrina infatti era perseguitata da quest’uomo che la seguiva ovunque. Dopo anni la Ferilli ha denunciato il fatto alle forze dell’ordine che si sono mosse in maniera repentina. La denuncia infatti ha fatto scattare subito un provvedimento per il 68enne stalker dell’attrice. Il gip di Roma ha convalidato una misura di restrizione nei confronti dell’uomo con divieto di avvicinamento alla Ferilli. Come riportato dall’Ansa, lo stalker dell’attrice è stato accusato di atti persecutori.

Sabrina Ferilli: arriva la fine di un incubo

Lo stalker di 68 anni, oltre ad appostarsi ripetutamente sotto casa della Ferilli, inviava all’atrrice anche lettere deliranti. Bisogna dire che l’uomo non ha mai assunto atteggiamenti di violenza fisica, ma il suo comportamento è stato comunque preoccupante. Tanto da spingere Sabrina a denunciare. Ecco le parole della Ferilli in merito alla vicenda, subito dopo la denuncia: “Inizialmente, non avevo dato peso alla vicenda, ma adesso avverto questa presenza come una minaccia e ho paura”. La notizia dell’uomo che perseguitava l’attrice è venuta fuori solo qualche giorno fa. La Ferilli però faceva i conti con questa inquietante presenza da circa cinque anni, come ha raccontato al Corriere della Sera:“Mi segue ovunque, ormai lo trovo sotto casa, mi perseguita con lettere e regali“, aveva raccontato alla Procura di Roma la Ferrilli: “C’è sempre, me lo trovo davanti in continuazione. Mi aspetta sotto casa, compare quando prendo l’auto o passeggio”. Un incubo che, per la gioia di Sabrina, finalmente oggi ha trovato la sua fine grazie all’intervento efficace e repentino delle forze dell’ordine.