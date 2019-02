Stasera in Tv, venerdì 22 febbraio: Speciale Uomini e Donne. Andrà in onda, infatti, la scelta di Lorenzo Riccardi con tantissime sorprese. Eccole nel dettaglio.

Stasera, 22 febbraio, andrà in onda lo speciale di Uomini e Donne dedicato alle scelte dei tronisti. Dopo, infatti, il mancato lieto fine per Teresa Langella, stasera sarà la volta di Lorenzo Riccardi, 23enne pugliese ma residente a Milano. Il tronista dovrà scegliere tra le sue due corteggiatrici. Parliamo, infatti, della torinese Giulia Cavaglia e della romana Claudia Dionigi. Se per Teresa la sua scelta era più scontata. Per Lorenzo, invece, le cose non sono affatto così. Più volte, infatti, il tronista ha dichiarato la sua indecisione. Come andrà a finire stasera?

Stasera in Tv, venerdì 22 febbraio: Speciale Uomini e Donne | Anticipazioni

Manca davvero poco alla scelta di Lorenzo Riccardi. Proprio stasera, infatti, andrà in onda in prima serata. A cosa assisteremo stasera? Innanzitutto vi anticipiamo che Lorenzo, prima di compiere la sua scelta, trascorrerà ulteriore tempo con Giulia e Claudia, sue corteggiatrici. I 3 ragazzi, infatti, si ritroveranno all’interno di una villa. Dove il tronista avrà l’opportunità di trascorrere ancora altro tempo con ognuno di loro. Con la consapevolezza, però, che l’altra sua corteggiatrice in quel preciso istante sta seguendo la sua esterna in diretta. Una volta presa la sua decisione, poi, Lorenzo si recherà in un castello medievale. Dove ad attenderla ci sarà la sua famiglia ma, soprattutto, le sue corteggiatrici con le rispettive famiglie. Chi sceglierà quindi il bel milanese? Si lascerà andare tra le braccia di Giulia? Oppure si lascerà conquistare dalla simpatia di Claudia? Lo scopriremo.

Stasera in Tv, venerdì 15 febbraio: Speciale Uomini e Donne | Ospiti

Per questo speciale di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha pensato veramente a tutto. Non solo, infatti, la permanenza nella villa sarà allietata dalla presenza di chef, personaggi dello spettacolo e cantanti. Ma ad accompagnare Teresa nel percorso del cuore ci sarà Gemma Galgani, protagonista indiscussa del Trono Over. Sarà presente, poi, Giulia De Lellis, ex corteggiatrice del programma e famos fashion blogger. Anahi Ricca, stylist che curerà l’outfit della tronista e dei suoi corteggiatori. Ed, infine, Gianni Sperti e Tina Cipollari. I quali, come sempre, commenteranno il percorso della bella napoletana.