Estrazioni Superenalotto, tre vincitori in Lombardia e Campania: i premi

Alle ultime estrazioni del Superenalotto, quelle del 21 febbraio 2019, sono state premiate due regioni d’Italia. In senso figurativo, si intende, perché i vincitori sono singoli in tutti e due i casi. Lombardia e Campania, comunque sia, festeggiano per la vittoria alle ultime estrazioni del superenalotto. Sì, perché nonostante non sia stato ancora conquistato il jackpot (che intanto continua a salire), si sono registrati nuovi vincitori di altri premi. Adesso, il jackpot è arrivato a quota 109,8 milioni di euro, ovvero il sesto premio più alto della storia della lotteria italiana.

Per essere sempre aggiornato sul Lotto, sul Superenalotto, sul 10 e Lotto e su tutti i giochi affini –> clicca qui

Superenalotto ultime estrazioni: tre vincitori

Le ultime estrazioni del Superenalotto hanno fatto spuntar fuori tre fortunati giocatori. Sì, perché sia in Lombardia che in Campania avranno stappato un’ottima bottiglia di spumante i vincitori dei premi messi in palio dal cinque: ovvero 62.086,34 euro. I tre vincitori hanno giocato le proprie schedine a Bovisio Masciago (Monza Brianza), Brescia e Napoli. Ma non solo. Sì, perché i festeggiamenti si estendono anche a quelli che sono riusciti a conquistare il 4 SuperStar: sono ben cinque infatti i giocatori che intascano un premio di 34.586,00 € a testa. Mica male, no?

Come si svolgono le estrazioni del Superenalotto?

Sono anni, ormai, che le estrazioni del Superenalotto si svolgono regolarmente. Prima, però, diversi anni fa, venivano trasmesse in diretta in televisione. Adesso, invece, quell’appuntamento è stato perso. Come giusto che sia, l’evento avviene sotto la supervisione di diverse persone. Anzi, dobbiamo parlare di una Commissione Ministeriale che si compone in questo modo:

La Commissione Operazioni Estrazione dei Monopoli di Stato;

La Commissione di Estrazione Sisal;

Il Coordinatore Tecnico Sisal;

Un membro dell’Osservatorio Codacons;

Rappresentanti della Guardia di Finanza.

Potrai trovare tutte le info e maggiori chiarimenti QUI

Estrazione di giovedì 21 febbraio: 59 11 43 87 90 16 Jolly 31 Superstar 39

Estrazione di sabato 16 febbraio: 10 – 17 – 42 – 59 – 61 – 80 Jolly 65 Superstar 64

Estrazione di giovedì 14 febbraio: 4 – 30 – 47 – 76 – 78 – 83 Jolly 53 Superstar 65

Estrazione di martedì 12 febbraio: 14 – 28 – 64 – 69 – 84 – 90 Jolly 27 Superstar 90