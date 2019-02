Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi: lite furiosa, una corteggiatrice abbandona la villa dopo poche ore dall’inizio delle riprese.

Ormai ci siamo! Dopo tanti giorni di rumors e presunte anticipazioni domani sapremo finalmente chi tra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi sarà la scelta di Lorenzo Riccardi. Il bel pugliese si trova tra due fuochi. Le due ragazze, entrambe molto belle, sono praticamente opposte. Giulia, di Torino, mora, più posata, le sue reazioni sono decise ma sempre controllate. Claudia, romana, bionda, carattere frizzantino, si definisce una “coattella”. Chi la spunterà? Stando alle anticipazioni degli ultimi giorni, sembrava proprio la Dionigi ad essere in vantaggio sulla sua rivale. Alcune fans avrebbero addirittura incontrato Giulia, che avrebbe confermato di non essere la prescelta. Nelle ultime ore, però, alcune indiscrezioni trapelate sul web fanno pensare a ben altro!

Lorenzo Riccardi litiga con Claudia: la corteggiatrice abbandona la villa?

Sembra infatti che una delle corteggiatrici abbia abbandonato la villa durante il weekend che entrambe hanno trascorso con Lorenzo. Il tutto dopo sole poche ore dall’inizio delle riprese. Il motivo? Non è ancora molto chiaro. Ma tutto fa pensare che la ragazza in questione sia proprio Claudia. Tra Lorenzo e la bella romana, infatti, nell’ultima registrazione del Trono Classico, c’erano stani non pochi problemi. Complice l’arrivo del nuovo tronista Andrea Zelletta, con il quale la bella Claudia avrebbe non solo ballato in trasmissione, ma addirittura accettato di andare in esterna. Interesse vero o semplice provocazione?

La cosa certa è che a Lorenzo il comportamento della sua corteggiatrice non è piaciuto affatto, tant’è che le liti iniziate durante la trasmissione si sarebbero protratte anche durante il weekend in villa. Liti talmente furiose che avrebbero portato Claudia alla clamorosa decisione di abbandonare la villa. Sarà tutto vero? Appuntamento a domani sera su Canale 5 per scoprire finalmente qual è la verità!