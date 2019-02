Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi in lacrime: “Papà non è stato bene”

Uomini e Donne, un colpo di scena inaspettato per Lorenzo Riccardi: Giulia Cavaglia organizza un incontro al pozzo. Sì, al pozzo, quello nelle vicinanze delle abitazioni all’interno della villa. Ad un certo punto, arriva Gianni. Chi è Gianni? Suo papà.

Tutto ha avuto inizio da Giulia che appare nello schermo di Lorenzo per dirgli: “Sei sempre tu che organizzi le cose, ma adesso voglio organizzare io qualcosa per te”.

Per tutte le ultime anticipazioni su Lorenzo Riccardi e gli altri protagonisti di Uomini e Donne —> CLICCA QUI!

Lorenzo in lacrime: “Papà non è stato bene”

“Tu mi sei stato vicino quando papà non è stato bene. Mi ricordo quando io ero messo così e così e tu hai preso le redini della casa in mano. Ci sei riuscito, ci sei riuscito bene. Per un ragazzo di quella età, avere un peso del genere sulle spalle, non è facile. Sei stato per, le gambe per primo, le braccia, la mente, tutto”. Emozionante è dir poco: l’episodio andato in onda a La Scelta Uomini e Donne avrà sicuramente commosso tutto il pubblico.

Leggi anche —->Lorenzo Riccardi, la scelta tra Claudia e Giulia è stata resa nota?

Il papà di Lorenzo lo fa scoppiare in lacrime. Un momento veramente commovente. Così, dopo un poco, quando papà smette di parlare nel video, Lorenzo si apre in un confronto con Giulia Cavaglia: “Cerco sempre di sorridere, ma quando piango è per questo. Papà non è mai stato bene. Non sono ancora un uomo, sono un ragazzo. Uomo è quello che hai visto lì”. Dall’altro lato, c’è una Claudia che sta assistendo a tutta la scena e commenta: “Fa piangere anche me, ma Giulia ha preso tutti i tasselli. Ha saputo farlo mettere a nudo. A questo punto non ci sta più niente da dire e da parlare”. Così, si mette in macchina e fa per andar via.