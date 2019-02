Wanda Nara Instagram: gesto che spiazza i fan, nessuno se l’aspettava

L’argentina Wanda Nara continua a spiazzare i suoi fan. Ebbene si. Non solo, infatti, la moglie del centravanti neroazzurro incanta tutti con la sua bellezza. Ma, nelle ultime ore, sta spiazzando i suoi fan per quello che sta accadendo al suo profilo Instagram. Proprio il canale, infatti, che permetteva di avere dei contatti, seppure virtuali, con i suoi numerosi fan, sembra aver subìto una piccola modifica. È risaputo a tutto ormai che Wanda sul famoso social è una vera e propria celebrità. Condivide spesso, infatti, delle deliziose fotografie che lasciano tutti a bocca aperta. Eppure, però, c’è qualcosa che non quadra.

Wanda Nara è, infatti, a tutti gli effetti la reginetta di Instagram. All’argentina, infatti, piace pubblicare scatti e video sul famoso social. Ne sono, a tal proposito, tantissimi ma, soprattutto, diversi tra di loro. Una cosa, però, resta sempre la stessa: la bellezza di Wanda. In ogni scatto, infatti, l’argentina risulta essere sempre insuperabile. Ed è inutile dire che sono tantissimi i fan che apprezzano la sua bellezza. Come? Beh, commentando. Tuttavia, però, sembra che da oggi in più, i suoi più accaniti fan non possono usufruire più di tale funzionalità. A quanto pare, infatti, Wanda ha disattivato i commenti. O, per meglio dire, ha limitato i commenti. Non sappiamo cosa ci sia dietro a tale decisione. È pur vero che la famiglia Icardi non sta vivendo un periodo molto felice, ma non riusciamo proprio a capire cosa sia accaduto. E cosa abbia pensato Wanda per agire in tal modo. In ogni caso, però, possiamo ancora continuare ad ammirare la sua bellezza.