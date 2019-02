Alessia Marcuzzi Instagram foto e video bollenti dopo la sfilata di Versace nella settimana della moda di Milano.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi, si sta godendo la settimana della moda 2019 a Milano. Nel cuore della città lombarda in questi giorni infatti si svolge la Milano Fashion Week, uno dei momenti più caldi per la moda mondiale che, tra sfilate e passerelle da urlo detta un po’ legge su quello che sarà il prossimo trend stilistico per l’estate e il prossimo inverno. Tra le tante personalità che hanno partecipato alle sfilate della Settimana della Moda a Milano abbiamo visto così anche Alessia Marcuzzi con un abito veramente da capogiro che ha fatto impazzire tutti.

Alessia Marcuzzi bollente alla sfilata di Versace

Alessia Marcuzzi, oltre a condurre l’Isola dei Famosi 2019, pare che il prossimo anno si occuperà anche di condurre un altro programma di punta di Canale 5, Temptation Island. Questa non è però la notizia che sta facendo discutere, per così dire. Ciò che i fan non hanno potuto fare a meno di notare è l’abito da capogiro scelto da Alessia Marcuzzi per partecipare alla sfilata di Versace e al successivo After Pary. Nelle storie pubblicate su Instagram proprio dalla Marcuzzi vediamo infatti la conduttrice scatenarsi prima in applausi fragorosi durante la sfilata, e poi in balletti incredibilmente sensuali con amiche e amici al party esclusivo di Versace proprio in occasione della settimana della moda.

Quello che tutti hanno addocchiato è stato però l’abito di Alessia Marcuzzi, una sorta di mini dress a forma di lunga giacca con un pantaloncino e uno scollo da capogiro. Nelle storie si vede persino che, in un preciso istante, la giacca dalla scollatura così profonda rischia di scivolare e mostrare tutto ai presenti, ma per fortuna l’allarme è rientrato! L’ultima foto postata dalla Marcuzzi su Instagram però ha consolidato l’idea dei fan che quel vestito fosse veramente da capogiro. La scollatura profondissima e il selfie dall’alto che si è scattata Alessia è infatti una di quelle foto che farà veramente sognare.

