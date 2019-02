C’è posta per te, Emma fa felice due ragazzi affetti da sindrome di Down

Protagonisti della prima storia della puntata di stasera di C’è posta per te due bambini particolari. Isharaf e Marco hanno deciso di scrivere a due ragazzi che hanno la sindrome di Down. Non si conoscono tra loro ma hanno due aspetti in comune, oltre alla condizione cromosomica: l’idolo assoluto, vale a dire Emma Marrone, ed il fatto di essere particolarmente tirchi. Il nome del primo è Enrico, con Isharaf che viene controllata a vista da Enrico mentre lei fa le pulizie, venendo ricattata con il licenziamento. L’altro è Claudio: è molto socievole, assolutamente autonomo ed è molto coccolato. Quando Marco ci scherza, lui si arrabbia parecchio. E’ molto possessivo verso le sue cose.

Entrambi, però, per conoscere Emma, che è in studio ma che loro non vedono, devono essere disposti a sacrificare qualcosa. Claudio ama talmente Emma che una volta ha rubato un anello d’argento per chiedere alla cantante di sposarlo. Entrambi i bambini sono stati privati degli oggetti a cui sono più legati.

C’è posta per te, Emma ospite: la storia è commovente

Enrico deve rinunciare al suo borsello, al suo smartphone e ad altri oggetti cari a cui è più legato. Rifiuta seccamente ogni proposta. Per Claudio accade praticamente la stessa cosa, ovviamente con altri oggetti. Quando appare Emma Marrone, i due si emozionano tantissimo e fanno fatica anche a trattenere le lacrime. Quando la cantante chiede loro di rinunciare a qualcosa, i due appaiono più titubanti. Momenti toccanti, con Enrico che ha detto alla cantante “Ti amo” ma che comunque non è riuscito a rinunciare a nulla.

Discorso diverso per Claudio, che prima ha accetta di rinunciare ad una sua carta e poi è tornato sui suoi passi. Poi, però, rinuncia all’adattatore per la presa. Enrico, a quel punto, rinuncia al suo iPad ed alla sua felpa per uno smartphone nuovo con il numero di Emma. Lo stesso fa Claudio, che regala al pubblico un peluche. Per entrambi, poi, un disco, una rivista, due maglie, la tazza, il cuscino e tante altre cose. Ultima rinuncia per poterla vedere: Enrico farà a meno del pettine e Claudio dei suoi disegni. Claudio non regge l’emozione e scoppia in lacrime

C’è posta per te, Enrico e Claudio abbracciano Emma

I due poi, quando si aprono la busta, corrono ad abbracciare la cantante, con Enrico che ha anche abbracciato Isharaf. Momenti davvero molto emozionanti. Alla fine, Emma canta la sua “Mondiale” e dà un bacio sulle labbra ad entrambi.